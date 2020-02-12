Украденное Рождество. Как подрядчики «распилили» две трети средств мэрии Москвы, выделенных на новогодние мероприятия

12.02.2020, 16:57, Новости дня

В распоряжении The Insider оказались сметы, которые указывают на масштаб воровства при исполнении подряда мэрии Москвы на новогодние мероприятия (а столичное правительство выделило на них в этот раз ни много ни мало 1 млрд рублей). Судя по внутренним документам компании «Вип Бал» (она организовывала мероприятия в трех московских парках — Лианозово, Ангарке и Гончаровском), до исполнителей из выделенных 1,26 млн рублей дошло только 304 тысячи.

Так, например, согласно смете по Гончаровскому парку, на плату музыкальным коллективам было выделено 70 тысяч рублей, реально же исполнители — две кавер-группы по 4 человека — получили всего 18,8 тысячи рублей. На четверых аниматоров, работавших там же в новогоднюю ночь, выделялось 40 тысяч рублей. На самом деле их зарплата составила 9,6 тысячи рублей на всех. А ведущему праздника вместо 10 тысяч,заплатили  только 6. 

 

Аналогичная разница в заложенных и выплаченных суммах прослеживается по каждой позиции в сметах по всем трем паркам. Таким образом, исполнители получили в 4 раза меньше, чем было предусмотрено. На что были потрачены оставшиеся деньги — этого ни сотрудники парка, ни представители фирмы-исполнителя пояснить не смогли.

Евгений Алексеев, бывший работник Лианозовского парка, отвечавший за наем артистов, сообщил The Insider, что уволился из  компании «Вип Бал» и больше не имеет отношения к проведению праздников. Комментировать вопрос о разнице смет и реальных выплат он отказался. Не комментирует ситуацию и компания «Вип Бал», которая организовывала празднование Нового года. 

«Это все происки конкурентов, которые хотят опорочить нашу компанию», — сказала The Insider работавшая  на мероприятии сотрудница компании «Вип Бал» Алена Гончаренко. — Мы отчитываемся по всем требованиям, установленным при госзакупках, но раскрывать информацию не можем, это коммерческая тайна».

По словам г-жи Гончаренко, именно с ее карточки поступали деньги и выплаты артистам. В личной же переписке с исполнителями Гончаренко настаивала, что разница цифр в смете и выплатах произошла по вине парков. «Самих же исполнителей искали в открытых группах сети «ВКонтакте», с нами не заключались никакие контракты, деньги просто переводились на карты или передавались наличными», — рассказал The Insider один из нанятых работников. 

 

 

Согласно базе данных СПАРК, компания «Вип Бал» является небольшой фирмой, зарегистрированной в Чеченской Республике. Ее директор — Лом-Али Вагапов — до организации праздников был совладельцем бетонного завода «Неватекс» в Москве и строительной компании «Дизайн-строй».

По данным портала Руспрофиль, компания «Вип Бал» регулярно получает госзаказы — с 2015 по 2018 год она была поставщиков по 77 госконтрактам на общую сумму в 238 млн рублей. При этом шесть контрактов на сумму в 54 млн рублей фирма получила от ГАУК Москвы «Измайловский» (Измайловский парк). Предметом договоров было «оказание услуг по подготовке, организации и проведению культурно-массовых мероприятий». И еще 11 контрактов в 2017 и 2018 годах от ГАУК Москвы «Лианозовский» (туда входят Гончаровский и Лианозовский парки) на 29 млн рублей.

По данным базы данных СПАРК, фирма занимается организацией не только новогодних гуляний, но и праздничных мероприятий на Масленицу, Первое мая и День Победы, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. Согласно подсчетам РБК, всего на украшение города и новогодние праздники столичная мэрия выделила в этом году 914 млн рублей — 296 млн рублей были потрачены как раз на новогодние гуляния. 

При участии Артема Андреева



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Украденное Рождество. Как подрядчики «распилили» две трети средств мэрии Москвы, выделенных на новогодние мероприятия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В мире: Коррупция стала атрибутом власти в США

26.01 / Отец Андрей (Новиков): Со смертью Чаплина ушла целая эпоха церковной жизни

13.01 / США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти

12.02 / Рубль вырос к доллару и евро

14.01 / Экономика: Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

09.02 / Украинцев младше 20 лет не будут принудительно призывать в армию

20.01 / Съемки в нежелательной спальне

28.01 / Самарского депутата заподозрили в подготовке убийства супруга

27.12 / Названы вероятные причины крушения самолета в Казахстане

09.02 / Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика