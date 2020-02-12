Украденное Рождество. Как подрядчики «распилили» две трети средств мэрии Москвы, выделенных на новогодние мероприятия

12.02.2020, 16:57, Новости дня

В распоряжении The Insider оказались сметы, которые указывают на масштаб воровства при исполнении подряда мэрии Москвы на новогодние мероприятия (а столичное правительство выделило на них в этот раз ни много ни мало 1 млрд рублей). Судя по внутренним документам компании «Вип Бал» (она организовывала мероприятия в трех московских парках — Лианозово, Ангарке и Гончаровском), до исполнителей из выделенных 1,26 млн рублей дошло только 304 тысячи.

Так, например, согласно смете по Гончаровскому парку, на плату музыкальным коллективам было выделено 70 тысяч рублей, реально же исполнители — две кавер-группы по 4 человека — получили всего 18,8 тысячи рублей. На четверых аниматоров, работавших там же в новогоднюю ночь, выделялось 40 тысяч рублей. На самом деле их зарплата составила 9,6 тысячи рублей на всех. А ведущему праздника вместо 10 тысяч,заплатили только 6.

Аналогичная разница в заложенных и выплаченных суммах прослеживается по каждой позиции в сметах по всем трем паркам. Таким образом, исполнители получили в 4 раза меньше, чем было предусмотрено. На что были потрачены оставшиеся деньги — этого ни сотрудники парка, ни представители фирмы-исполнителя пояснить не смогли.

Евгений Алексеев, бывший работник Лианозовского парка, отвечавший за наем артистов, сообщил The Insider, что уволился из компании «Вип Бал» и больше не имеет отношения к проведению праздников. Комментировать вопрос о разнице смет и реальных выплат он отказался. Не комментирует ситуацию и компания «Вип Бал», которая организовывала празднование Нового года.

«Это все происки конкурентов, которые хотят опорочить нашу компанию», — сказала The Insider работавшая на мероприятии сотрудница компании «Вип Бал» Алена Гончаренко. — Мы отчитываемся по всем требованиям, установленным при госзакупках, но раскрывать информацию не можем, это коммерческая тайна».

По словам г-жи Гончаренко, именно с ее карточки поступали деньги и выплаты артистам. В личной же переписке с исполнителями Гончаренко настаивала, что разница цифр в смете и выплатах произошла по вине парков. «Самих же исполнителей искали в открытых группах сети «ВКонтакте», с нами не заключались никакие контракты, деньги просто переводились на карты или передавались наличными», — рассказал The Insider один из нанятых работников.

Согласно базе данных СПАРК, компания «Вип Бал» является небольшой фирмой, зарегистрированной в Чеченской Республике. Ее директор — Лом-Али Вагапов — до организации праздников был совладельцем бетонного завода «Неватекс» в Москве и строительной компании «Дизайн-строй».

По данным портала Руспрофиль, компания «Вип Бал» регулярно получает госзаказы — с 2015 по 2018 год она была поставщиков по 77 госконтрактам на общую сумму в 238 млн рублей. При этом шесть контрактов на сумму в 54 млн рублей фирма получила от ГАУК Москвы «Измайловский» (Измайловский парк). Предметом договоров было «оказание услуг по подготовке, организации и проведению культурно-массовых мероприятий». И еще 11 контрактов в 2017 и 2018 годах от ГАУК Москвы «Лианозовский» (туда входят Гончаровский и Лианозовский парки) на 29 млн рублей.

По данным базы данных СПАРК, фирма занимается организацией не только новогодних гуляний, но и праздничных мероприятий на Масленицу, Первое мая и День Победы, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. Согласно подсчетам РБК, всего на украшение города и новогодние праздники столичная мэрия выделила в этом году 914 млн рублей — 296 млн рублей были потрачены как раз на новогодние гуляния.

При участии Артема Андреева