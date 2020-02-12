Эксперт: Экс-начальник управления ФСИН знал способы пронести оружие в суд

12.02.2020, 16:51, Новости дня

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову легко было пронести пистолет в здание суда и остаться незамеченным, так как за долгое время работы он изучил всевозможные способы, куда его можно спрятать, сообщил генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

12 февраля Свиридов пронес в здание Чертановского суда пистолет и остался незамеченным, несмотря на то, что на входе его лично досмотрел судебный пристав. По предварительным данным, рамка металлодетектора не сработала. После того, как мужчине озвучили приговор, он покончил с собой.

«Здание суда охраняет служба судебных приставов. Но ни одна система охраны не дает 100% гарантии. К тому же, многие здания судов в должной мере технически не оборудованы. Из-за того, что они построены очень давно – не приспособлены для установки современного оборудования для охраны. То есть, как минимум досмотр должен осуществляться с помощью металлоискателя», – говорит Ворожцов.

Эксперт объясняет, что для людей, работавших на протяжении многих лет в конвойной службе или системе исполнения наказаний, провести не очень опытного судебного пристава не составляет никакого труда, потому что они обладают огромным количеством знаний и умений, так как изучали всевозможные способы «проноса оружия» на практике.

Следственный комитет проводит проверку службы безопасности в Чертановском суде, где и произошел инцидент.

В январе в мировом суде Новокузнецка произошла стрельба, в результате которой погиб судебный пристав.



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Эксперт: Экс-начальник управления ФСИН знал способы пронести оружие в суд

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