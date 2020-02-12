На фоне ситуации с вирусом РЖД заявили о росте грузоперевозок с Китаем на 10%

12.02.2020, 16:51, Новости дня

В течение нескольких последних дней февраля наблюдается рост экспорта и импорта с Китаем более чем на 10%, сообщили в РЖД, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило в среду в кулуарах дня РЖД в Совете Федерации.

«Пока мы не видим каких-либо снижений при перевозках в Китай и из Китая. Я вам даже больше скажу: по февралю месяцу первые десять дней у нас наблюдается рост внешнеторговых перевозок. Что касается экспорта, то рост почти на 13%, что касается импорта, то это 24% – рост оттуда – ввоз в страну. Единственная позиция, которая у нас не так быстро растет, это транзит из Китая в Европу. Темп пока 2,5%», – сказал Шило, передает РИА «Новости».

Вместе с тем сократились перевозки леса на 13,7% и угля на 23,4%, отметил представитель РЖД.

«Это две позиции, которые сегодня не очень серьезно востребованы в Китае, соответственно, мы здесь погрузку теряем. По остальным номенклатурам рост более или менее стабильный», – сказал он.

Рост, по его словам, связан с тем, что ранее проводилась подготовка к китайскому новому году, а увеличение поставок – это окончание январских отгрузок.

«У нас есть риск-сценарий, что в связи с тем, что даже не от ситуации в Китае эпидемиологической, а скорее с тем, что предприятия будут дольше отдыхать, скорее всего, с этим, возможно, будет падение», – добавил Шило.

При этом в РЖД полагают, что железнодорожный транспорт в этой ситуации имеет несколько преимуществ.

«Например, по нашим данным сегодня достаточно сложно набрать крупную партию для того, чтобы перевезти ее судном, а небольшие партии контейнерными поездами возить можно. Мы пока руки не опускаем, мы смотрим, какие есть варианты», – сказал представитель РЖД.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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На фоне ситуации с вирусом РЖД заявили о росте грузоперевозок с Китаем на 10%

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