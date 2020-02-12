«Они находились на носу»

12.02.2020, 16:45, Разное

Дети из РФ погибли при лобовом столкновении катеров в Таиланде.

Утром 10 февраля в Таиланде, у восточного побережья острова Пхукет, столкнулись два туристических скоростных катера. Двое детей из России, брат и сестра, погибли, еще около двадцати человек пострадали. Капитаны обоих катеров задержаны. Предварительная причина трагедии: капитан одного из катеров нарушил технику безопасности.

Пришвартованный катер с повреждением носовой части. Фото: морская полиция Пхукета

Погибшие — шестилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик из Челябинской области — были братом и сестрой. Ярослав и Мирослава (имена погибших приводит Phuket News) отдыхали на острове с бабушкой и дедушкой. Гибель детей посольству РФ в Таиланде подтвердили в одной из больниц. Всего на пострадавшем катере находились 35 пассажиров, гид-таец и три члена экипажа. Из них около 20 получили травмы различной тяжести, почти всех на данный момент уже отпустили из медучреждений. Интерфакс сообщил, что в госпитале остаются бабушка и дедушка погибших детей.

По данным ассоциации туроператоров РФ (АТОР), туристы собирались отправиться на одну из самых популярных экскурсий курорта — к островам Джеймса Бонда, где проходили съемки знаменитого фильма.

Экскурсионный катер ALP с пассажирами на борту не успел выйти в море: около причала он врезался судно Payan 5, которое шло по подходному каналу к пристани, чтобы забрать туристов. По данным Life.ru, капитан катера ALP отпустил штурвал и не успел вовремя среагировать.

«Столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера», — пояснил агентству РИА Новости генконсул РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Как сообщает челябинское издание 74.ru, погибшие и раньше регулярно ездили отдыхать с бабушкой и дедушкой. Директор школы, где учился Ярослав, рассказала, что мальчик был победителем олимпиад по многим предметам и призером интеллектуальных конкурсов. Мирослава занималась в челябинской танцевальной студии. Недавно семья переехала в Москву.

Страховая компания ERV пообещала выплатить по 40 тысяч долларов пострадавшим, а также обеспечить посмертную репатриацию погибших.

Местная полиция до вечера работала на месте происшествия, пытаясь выяснить причины случившегося.

Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата взять под свой контроль расследование ЧП.

Александра Новикова
Корреспондент

Источник: Новая газета



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«Они находились на носу»

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