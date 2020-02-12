Трех фигурантов по делу Калви отпустили под домашний арест

12.02.2020, 16:44, Новости дня

Из СИЗО под домашний арест по решению Московского городского суда отправлены три фигуранта дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви – Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Абгаряну, Зюзину и Владимирову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 мая, установить им в качестве меры пресечения содержание под домашним арестом», – приводит слова судьи ТАСС.

В понедельник суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в растрате.

В феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, основатель фонда также находится под домашним арестом. В августе партнеру Калви по Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Позже подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).