«Это моя девчонка, мать моего ребенка». Потап показал второй эпизод клипа с Каменских

12.02.2020, 16:42, Новости дня

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) разместил в Instagram второй эпизод импровизированного клипа на трек своей группы Mozgi с участием своей супруги, певицы NK (Насти Каменских). 

«В преддверии выхода клипа на песню «Девчонка» вот вам наша «отпускная версия» с Настей», – написал он».

«Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев – будет супер-хит», – в ролике Каменских под фонограмму Mozgi поет песню «Девчонка».

После слов «Это моя девчонка, мать моего ребенка» в кадре появляется Потап в полотенце и добавляет «Будущего!».

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В Предверии клипа на песню «Девчонка» ,вот вам наш vacation version с @kamenskux #mozgi #девчонка #nk #птп our new mv is on the way, but you definitely can shoot some tik tok video on this song by @mozgiband

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 12 Фев 2020 в 12:12 PST

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Это моя девчонка, мать моего ребенка». Потап показал второй эпизод клипа с Каменских

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