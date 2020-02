«Шерстяной волчара» из знаменитого мема оказался волчицей

12.02.2020, 16:42, Новости дня

Фотограф National Geographic Аарон Хьюи спустя четыре года после публикации снимка волчьей стаи сделал его репост, дословно скопировав предыдущее описание. Перепубликация снимка вызвала в социальных сетях ажиотаж – только сейчас пользователи обнаружили, что дорогу вольчей стае по снегу прокладывает волчица.

«Племенная пара волков выводит свое потомство к новым охотничьем угодьям во главе с волчицей», – повторно поделился историй легендарного фото Хьюи. По словам фотографа, он провел в засаде несколько дней, но был вознагражден за терпение серией удачных кадров.

Повторный репост уже собрал более 30 тыс. лайков, в то время, как оригинальный пост оценило порядка 20 тыс. пользователей.

Wolves deep in #DenaliNationalPark, Alaska. Leading their offspring to new hunting grounds, the Iron Creek pack’s breeding pair breaks trail through fresh snow with the female leading. I watched this pack over the course of 3 days as they devoured a Moose and then was lucky enough to catch them as they left the kill site crossing this large unbroken field of snow. Much of the rest of the park had less snow from a warm dry winter and it was harder to see the wolves in the patchy brown and green of the trees. This shot was the result of a little luck, but mostly relentless searching for the right pack in the right photo conditions. The payoff was worth the time put in! Shot on assignment for @natgeo #wolves #alaska

Репост фото вольчей стаи стал поводом для новых мемов в сети, адаптированных под волчицу. В новой интерпретации он символизирует отношение современного общества к многодетной матери, вынужденной содержать свою семью.

