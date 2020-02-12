Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

12.02.2020, 16:42, Новости дня

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков 11 февраля стал чемпионом Европы по борьбе в весе до 87 кг, сообщает официальный сайт Международной федерации борьбы.

Украинец в финале победил венгерского спортсмена Виктора Леринца со счетом 7:1.

Украинский борец Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль в весе до 63 кг, а его соотечественник Николай Кучмий в весе до 130 кг.

Украина после двух дней чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме с 10-го по 16 февраля, завоевала три медали.

Украина занимает второе место в командном рейтинге греко-римской борьбы и имеет в активе 69 очков, у России, которая занимает первую строчку, 73 балла.