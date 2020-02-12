Ураган вынес на пляж в Шотландии останки загадочного существа

12.02.2020, 16:37, Новости дня

На северо-восточное побережье Шотландии ураганом «Сиара» вынесло скелет неизвестного морского существа. Британские таблоиды не преминули вспомнить о Лох-несском чудовище.

Скелет нашли на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля. В тот день порывы ветра достигали 144 километров в час и шел проливной дождь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

На фото виден длинный скелет с выступами, напоминающими рога, в передней части. В Сети разгорелись споры о том, чьи останки нашли на пляже. Некоторые считают, что это кит или косатка. По мнению других, скелет принадлежит акуле-лисице, которая летом встречается в британских водах.

Экспертам по морской биологии пока также не удалось идентифицировать останки. «К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно», –сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Некоторые заявили, что скелет может быть связан с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, уоторое находится менее чем в 200 километрах от места находки. «Несси! Она выбралась в море на свою погибель», — написал один из пользователей Twitter. Другой же предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.

Ранее сообщалось, что «чудовище» из озера Лох-Несс удалось снять на видео.