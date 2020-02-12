Комитет Госдумы поддержал поправку о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

12.02.2020, 16:37, Новости дня

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к пятой главе Конституции об увеличении президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов и праве бывших российских лидеров претендовать на квоту пожизненного члена Совфеда.

Из поправок следует, что в верхней палате парламента будет 30 сенаторов по президентской квоте, из них семь будут иметь пожизненный статус. Кроме того, в СФ пожизненно смогут входить экс-президенты РФ после окончания срока своих полномочий или после досрочной отставки, передает РИА «Новости».

Авторами принятых поправок являются депутаты Госдумы и члены Совфеда из рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию: Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Светлана Горячева, Алексей Пушков, Ярослав Нилов, Галина Хованская.

Ранее спикер Совфеда заявила, что члены верхней палаты парламентов поддерживают предложение о назначении пожизненных сенаторов.

Во вторник сообщалось, что рабочая группа предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом.