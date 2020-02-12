Вот как будет выглядеть обновленный Volkswagen Tiguan

12.02.2020, 16:30, Новости дня

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Один из популярнейших кроссоверов марки появился на свет в нынешнем поколении четыре года назад, и, похоже, в Volkswagen пришли к выводу о необходимости рестайлинга. Прототипы обновленного кроссовера вышли на ходовые испытания и не замедлили попасться фотошпионам.

Рестайлинговый образец «Тигуана», зафиксированный в Швеции, таковым, строго говоря, не выглядит: изменения не бросаются в глаза. Однако фотографы уверяют, что дело просто в мастерском камуфляже, основные принципы которого Volkswagen успел отработать во время испытаний восьмого поколения «Гольфа».

У Volkswagen Golf будущая новинка переймет и основные доработки — в первую очередь, рисунок головной оптики с характерными светодиодными росчерками. В том же стиле будут выполнены и радиаторная решетка, и передний бампер, и корпоративный логотип, обновившийся относительно недавно. Изменится и графика задних фонарей.

Соответственно, не будет ничего удивительного и в возможном «перетряхивании» моторной гаммы, в которую могут войти двигатели, анонсированные для актуального Volkswagen Golf. У «Тигуана» даже может появиться вполне бодрая модификация с гибридной силовой установкой отдачей выше 200 л.с., «одолженная» у Golf GTE, но обещают в основном расширенный ассортимент традиционных моторов — как бензиновых, так и дизельных.

Предположительно, обновленный Volkswagen Tiguan дебютирует уже в ближайшее время, причем как в стандартной модификации, так и в удлиненной Allspace. Не исключено, случится это уже через месяц на выставке в Женеве, где Volkswagen представит также и первые горячие версии нового Golf.

Фото: Carscoops.com

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АвтоВести



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Вот как будет выглядеть обновленный Volkswagen Tiguan

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