В Сеть попало видео из ночного клуба с танцующим Владимиром Зеленским

12.02.2020, 16:30, Новости дня

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В соцсети попало видео из ночного клуба, на котором в зажигательно танцующем молодом мужчине в черной футболке легко угадывается нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Рядом с ним танцуют другие люди, в кадр также попала женщина, похожая на его жену Елену.

Пользователь, разместивший это видео, сообщает, что оно было сделано еще до того, как Зеленский стал украинским президентом.

В начале февраля сообщалось, что во время визита в Ватикан Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского Франциска



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В Сеть попало видео из ночного клуба с танцующим Владимиром Зеленским

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