Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

12.02.2020, 16:30, Новости дня

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 28-летняя российская спортсменка Ксения Столбова, выступающая в парном катании, объявила о завершении спортивной карьеры, об этом заявил пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы о выводе из состава сборной РФ и завершении спортивной карьеры, – заявил Столбова. – Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры: ФФККР, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: "До встречи".

Напомним, Столбова в паре с Федором Климовым на Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала золото в командных соревнованиях, а также взяла серебро в парах.



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Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

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