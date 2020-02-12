Дозвонились с 327 раза: родители не могли вызвать врача ребенку с температурой

12.02.2020, 16:30, Новости дня

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В Златоусте родители двухлетней девочки два дня не могли вызвать врача по телефону. Дозвониться в поликлинику им удалось лишь с 327 раза.

О случившемся на своей странице в Facebook рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Чиновница отметила: "Терпения вам, мамочки".

Папа двухлетней девочки рассказал 74.RU, что дочери в марте исполнится три года. Вечером 8 февраля у ребенка поднялась температура выше 39°С, а в воскресенье увеличилась до 40°С. Скорую родители не стали вызывать, поскольку в Златоусте, по словам мужчины, она выполняет функцию перевозчика, ребенка сразу отвозят в больницу.

Звонить в поликлинику начали с воскресенья. Дозвониться удалось лишь в понедельник около половины одиннадцатого. Для этого маме девочки потребовалось сделать 327 звонков.

В настоящее время ребенку стало лучше, температура снизилась. Несмотря на это, родители не хотят оставлять ситуацию просто так. Они считают, что в период эпидемии поликлиники должны работать и в выходные.

В больнице Златоуста прокомментировали данный инцидент. По словам главврача городской детской больницы Натальи Ахтарьяновой, она не располагает данными семьи, в которой заболела девочка, но утверждает, что в поликлинике к работе были привлечены дополнительные врачи-педиатры по обслуживанию вызовов. Ранее в поликлинике объясняли, что не могли отвечать на все звонки, поскольку часть докторов находятся на больничном, а вызовов к детям много.

Депутат Ольга Мухометьярова намерена подключиться к проблеме. Она направила соответствующий запрос главе регионального Минздрава Юрию Семенову.



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Дозвонились с 327 раза: родители не могли вызвать врача ребенку с температурой

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