Политолог: Манипуляции «Левада-центра» результатами опросов — это не социология, а политика

12.02.2020, 16:30, Новости дня

«Мы имеем дело с попыткой манипуляции общественным мнением, которую «Левада-центр» предпринимает не впервые», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала обнародованные «Левада-центром» результаты опроса, который должен свидетельствовать о снижении уровня доверия к Владимиру Путину.

«Представители «Левада-центра» подменяют понятия в своей социологических замерах. Они берут цифры из так называемого открытого вопроса, то есть они не называют фамилии, а спрашивают: «Кому вы доверяете?». Это так называемый показатель спонтанного доверия, который у них получается около 35%», –  сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По данным январского опроса «Левада-центра», 35% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Своим респондентам «Левада-центр» действительно задал открытый вопрос о доверии политикам без подсказки конкретных фамилий. Иными словами, опрашиваемые сами называют политиков, которым они доверяют.

Федорова пояснила, что по-настоящему рейтинг измеряется закрытым вопросом – с возможностью ответа «да или нет». Поэтому выдавать за снижение рейтинга другой вопрос – это абсолютно манипуляторная история. Это разные социологические инструменты, подчеркнула политолог.

«Объективные данные нам показывает самый свежий замер ВЦИОМ, который был опубликован 7 февраля. На прямой вопрос  «Доверяете ли вы президенту?»  73% отвечают – доверяю.  Тут речи ни о каких 35 процентах не идет. Специалисты «Левада-центра» видят, что рейтинг одобрения Путина растет, поэтому они пытаются притянуть факты и путем манипуляций доказать, что это не так. Это не социология, а в чистом виде политика», – подчеркнула Федорова.

По ее мнению, одна из главных причин высокого рейтинга Владимира Путина заключается в недавнем послании президента Федеральному собранию и мощном комплексном пакете социальных инициатив, который был представлен в послании. «Это материнский капитал, поддержка вузов, школ и  другие предложения, которые у людей всех на слуху», – заключила политолог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные «Левада-центра» о снижении числа россиян, доверяющих президенту, заявил, что итоги опросов об уровне доверия Владимиру Путину зависят от их методики. Он добавил, что ряд недавних опросов свидетельствует о росте уровня доверия в начале года.

В декабре ВЦИОМ сообщал, что более 82% граждан России положительно оценивают работу президента Владимира Путина.



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Политолог: Манипуляции «Левада-центра» результатами опросов — это не социология, а политика

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