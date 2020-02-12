В НКРЭКУ заявили, что не отменят плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет

12.02.2020, 16:30, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не отменит плату за распределение газа для тех потребителей, кто газ не потребляет, но подключен к сети. Об этом сегодня на брифинге сказал глава комиссии Валерий Тарасюк, пишет «РБК-Украина».

По его словам, платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае. Тарасюк обосновал такое решение примером двух домов, подключенных к газовым сетям. Он подчеркнул, что даже если в одном доме газ потребляют, а в другом нет, газ транспортируется к ним обоим, и сети обслуживаются в обоих случаях.

«То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут», – добавил чиновник.

НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Новые правила вступили в силу 1 января 2020 года. Этот тариф в каждом регионе разный; в первом полугодии самая высокая по Украине стоимость транспортировки 1 м³ газа составляет 1,99 грн/м³ без ПДВ, указано на сайте НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Тарасюк во время совещания по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга «Нафтогазу».

«Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся как страна анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика», – говорил Тарасюк.

4 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что украинцы будут платить за транспортировку газа, даже когда не потребляют его, но плата будет минимальной.