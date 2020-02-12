США рассказали о своем слабом месте в войне с Россией

12.02.2020, 16:30, Разное

В США рассказали о своем слабом месте, которое не дает военным противодействовать в войне с Россией. Комментировал ситуацию Брайан Киллоу.

Аэродромы НАТО малоэффективны в случае атаки ракетными комплексами Китая и России. Чтобы спастись от похожего оружия, Пентагон планирует потратить миллиарды. Перед началом конфликтной ситуации США необходимо стать мобильнее, так как они лишены дорог, и плохо развита железнодорожная сеть.

Генерал-майор считает, что основная проблема в количестве и весе оборудования, которое нужно для обслуживания самолетов. США остались в 60-х годах, но уже разработали новую концепцию развития. Хотят облегчить аппаратуру, а с помощью экзоскелетов ее перенесут.

Военные озабочены непрерывной модернизацией ЗРК, которую осуществляет Китай и Россия. Если Пентагон станет сидеть на своих базах, то возможные противники наметят удар. На создание мобильных аэродромов у американцев может уйти 10 лет.