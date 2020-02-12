Казахстан предложил провести «Силу Сибири – 2» через свою территорию

12.02.2020, 16:26, Новости дня

Казахстан предлагает РФ рассмотреть возможность прохождения через страну газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай, информирует казахстанское минэнерго.

«Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад – Восток» Китайской Народной Республики», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Ранее в МИД РФ говорили, что подключение Казахстана к газопроводу «Сила Сибири – 2» технически осуществимо, однако обсуждение этого вопроса возможно только после официального обращения.

О том, что Казахстан рассматривает возможность присоединения к газопроводу «Сила Сибири – 2», сообщалось в конце ноября.

В 2015 году Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному маршруту» – газопроводу «Сила Сибири – 2».

В декабре был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

В 2020 году, как сообщалось, Газпром может поставить в Китай уже до 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – до 10 млрд, в 2022 году – до 15 млрд. К 2025 году будет достигнута проектная мощность газопровода в 38 млрд кубометров.



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Казахстан предложил провести «Силу Сибири – 2» через свою территорию

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