Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

12.02.2020, 16:26, Новости дня

По факту самоубийства экс-начальника УФСИН Виктора Свиридова в зале Чертановского районного суда возбуждено уголовное дело, информирует Следственный комитет России.

Подсудимый, по версии следствия, причинил себе смертельное ранение в зале суда, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

«Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашиваются участники судебного процесса и очевидцы случившегося. Изымаются записи с камер видеонаблюдения», – отметили в СК.

Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, которые ответственны за организацию пропускного и внутриобъектного режима.

«Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов. Следствие в ближайшее время назначит необходимые экспертизы, принимается комплекс мер по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего», – заключили в СК.

Ранее во ФСИН сообщили, что Свиридов за время службы в ведомстве не получал наградное оружие.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

В суде объяснили, что в деле Свиридова не было медицинских документов, потому у суда не было препятствий для заключения его под стражу.



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Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

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