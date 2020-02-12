Автоновости: Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

12.02.2020, 16:21, Разное

Toyota Land Cruiser обрел специальную серию Sahara Horizon. Лимитированная версия Toyota Land Cruiser Sahara Horizon считается одним из дорогостоящих комплектов для автомобилей.
Версию создали на основании линейки LC200 и выпустят незначительным числом – 400 единиц, оценив каждую в 129 090 долларов. Автомобиль имеет отличительную черту – под индивидуальный заказ сделанные детали наружного дизайна: решетки темной отделки, фары с тонированием, имеются обновления и в салоне.

Полуанилиновые сиденья из кожи, имеющие строчку и теснение «Land Cruiser» на спинке, у рулевого колеса есть функция обогрева, уникально прошиты дверные карты, на потолке черного цвета имеются хромированные вставки, логотип Land Cruiser и значок Horizon во время открывания двери проекцией попадает на землю.

Машина получила и светодиодные фонари сзади, легкосплавные колесные диски, подогрев передних кресел, вентиляцию и безопасность Toyota Sense. Внедорожник также имеет 4,5-литровый турбодизель V8 на 272 л.с.



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Автоновости: Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

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