«Серьёзное дело!»: Максим Галкин показал, как семья маршем встречает его с работы

12.02.2020, 16:21, Разное

Максим Галкин порадовал поклонников, разместив на своей странице в Instagram новый видеоролик, показав, как его семья – супруга Алла Пугачёва и дети Гарри и Лиза – встречает его с работы. Судя по кадрам, Примадонна и двойняшки серьёзно подготовились к возвращению артиста, ведь они встретили его дружным маршем.
Трогательные кадры рассмешили не только Instagram-аудиторию, но и самого Максима Галкина, который, проводя съёмку, громко хохочет, комментируя увиденное следующими словами: «Какая бригада встречает меня! Серьёзное дело!»

Стоит отметить, Алла Пугачёва не стала наряжаться к приходу супруга с работы. Несмотря на то, что видео получилось достаточно тёмным, можно заметить: певица встретила возлюбленного в удобной домашней одежде, без мини-нарядов, которые звезда зачастую предпочитает для выхода в свет.

В комментариях поклонники Максима Галкина порадовались за гармонию, царящую в его семье. ««Вот он – тыл! При такой поддержке можно ничего не бояться!» – высказывают подобные мнения фолловеры шоумена.



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«Серьёзное дело!»: Максим Галкин показал, как семья маршем встречает его с работы

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