Жаров отреагировал на слухи о своем переходе в «Газпром-медиа»

12.02.2020, 16:19, Новости дня

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отреагировал на слухи о своем переходе на должность главы «Газпром-медиа».

«Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», – сказал он, передает ТАСС.

В среду газета «Ведомости» сообщила, что Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».

По данным издания, на должность главы Роскомнадзора могут назначить сотрудника администрации президента.

Один из собеседников газеты сообщил, что Жаров является одним из трех кандидатов на должность главы «Газпром-медиа», но он наиболее вероятный претендент.

В конце января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что бывший вице-премьер Виталий Акимов станет руководителем «Почты России», позже эта информация подтвердилась официально.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Жаров отреагировал на слухи о своем переходе в «Газпром-медиа»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Стало известно о закрытии ряда школ Москвы на карантин

16.12 / В МИД Украины заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в нормандском формате

04.02 / Boeing 767 приземлился в Мадриде с поврежденным двигателем. Видео

14.01 / Мать Лохан задержали по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения

07.02 / «За клоуна вы щас п…зды получите». Нардеп Максим Ткаченко в Раде обматерил Кучеренко. Видео

10.12 / Путин назвал убитого в Берлине Хангошвили «кровавым бандитом»

22.01 / Автоновости: Mercedes-Benz готовится к премьере обновленного E-Класса

16.01 / Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

13.01 / «Ювентус» победил «Рому», «Фиорентина» обыграла СПАЛ. Результаты 19-го тура чемпионата Италии

23.01 / Путин назвал справедливым гнев в отношении нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика