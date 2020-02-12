Жаров отреагировал на слухи о своем переходе в «Газпром-медиа»

12.02.2020, 16:19, Новости дня

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отреагировал на слухи о своем переходе на должность главы «Газпром-медиа».

«Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», – сказал он, передает ТАСС.

В среду газета «Ведомости» сообщила, что Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа».

По данным издания, на должность главы Роскомнадзора могут назначить сотрудника администрации президента.

Один из собеседников газеты сообщил, что Жаров является одним из трех кандидатов на должность главы «Газпром-медиа», но он наиболее вероятный претендент.

В конце января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что бывший вице-премьер Виталий Акимов станет руководителем «Почты России», позже эта информация подтвердилась официально.