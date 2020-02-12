За четыре месяца Высший антикоррупционный суд Украины вынес два приговора

12.02.2020, 16:18, Новости дня

За четыре месяца работы в 2019 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес два приговора. Об этом 12 февраля проинформировал сайт суда.

«С 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступило 205 уголовных производств. Из них 50 уголовных производств направлено по подсудности и вынесено два приговоры. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступило 3628 ходатайств, жалоб и заявлений», – сказано в сообщении.

По данным ВАКС, с 1 января по 7 февраля 2020 года на его рассмотрение поступило 20 уголовных производств.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года.

11 апреля 2019 года 38 судей ВАКС принесли присягу.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября.