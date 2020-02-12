«Охматдет» достроят в 2020 году – Гончарук

12.02.2020, 16:18, Новости дня

Детскую больницу «Охматдет» достроят в 2020 году. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня мы приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус «Охматдета». Завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию мы ожидаем уже в следующем месяце. То есть фактически до конца марта это должно произойти», – заявил он.

Гончарук добавил, что этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения.

«Задача: в этом году запустить «Охматдет», – подчеркнул он. 

11 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, который предусматривает выделение дополнительных 200 млн грн на программу строительства «Охматдета».

«Охматдет» – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы «Охматдет» в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс «Охматдета» ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вторую очередь планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.

Весь комплекс обновленного «Охматдета» составит более 67 тыс. м2 – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщили в Офисе президента. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Охматдет» достроят в 2020 году – Гончарук

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