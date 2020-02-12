Автоновости: Компания Nissan выпустит новый компактный кроссовер

12.02.2020, 16:04, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan активно приступил к этапу выпуску нового компаткного кроссовера.

Известно, что новая модель от компании Nissan выполнена на платформе CMF-A, которая уже используется во многих популярных автомобилях. В свою очередь, инсайдеры прогнозируют, что указанный автомобиль получит самые минимальные габариты во всей линейке кроссоверов японской компании.

Ряд специалистов также прогнозируют, что новая модель получит 1-литровый бензиновый агрегат, который выдает 100 л.с. мощности. Остальные характеристики пока засекречены японской маркой. Известно лишь, что автомобиль может официально быть показан до конца 2020 года, но точные сроки пока остаются неизвестными.