Бренд Volkswagen вывел на тесты новый универсал Arteon

12.02.2020, 16:14, Новости дня

Немецкий автопроизводитель Volkswagen активно приступит к тестовым испытаниям нового универсала Arteon.

В частности, дорожные заезды осуществляются на дорогах Швеции. Еще с 2016 года ходят слухи относительно возможности появления нового универсала, однако никаких подробностей об автомобиле не называли. Вместе с тем новая модель практически лишена защитного камуфляжа, тогда как задние фонари все же скрыты от публики. Передний и задний бамперы также скрыты от глаз специальным слоем пленки

Технические параметры автомобиля пока не раскрыты. Вместе с тем модель сможет похвастаться привлекательным дизайном, который перекликается с актуальной версией Skoda Superb Scout. Официальный дебют транспортного средства может состояться до конца нынешнего года.