Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

12.02.2020, 16:14, Новости дня

Сегодня стало известно, что первый электрический кроссовер от чешской компании Skoda получит имя Enyaq.

Эксперты уверены, что первая буква «Е» в названии является прямым признаком того, что речь идет об электрическом исполнении кроссовера. Новинка получит платформу MEB, которая предназначается напрямую к электрокарам. Внешний вид паркетника будет напоминать прототип Vision iV, который демонстрировали весной прошлого года в Женеве.

Известно, что концептуальная версия имеет одновременно два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 306 л.с. Кроме того, предельная скорость движения равна 180 км в час. На полном заряде аккумулятора станет возможным проехать около 500 километров.