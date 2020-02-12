Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

12.02.2020, 16:14, Новости дня

Сегодня стало известно, что первый электрический кроссовер от чешской компании Skoda получит имя Enyaq.

Эксперты уверены, что первая буква «Е» в названии является прямым признаком того, что речь идет об электрическом исполнении кроссовера. Новинка получит платформу MEB, которая предназначается напрямую к электрокарам. Внешний вид паркетника будет напоминать прототип Vision iV, который демонстрировали весной прошлого года в Женеве.

Известно, что концептуальная версия имеет одновременно два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 306 л.с. Кроме того, предельная скорость движения равна 180 км в час. На полном заряде аккумулятора станет возможным проехать около 500 километров.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В Камбодже обрушилось многоэтажное здание, погибли 36 человек

05.12 / В мире: Как контрразведка НАТО выследила «базу ГРУ» в Альпах

02.02 / Hill увидел в Грузии надёжного союзника для США в противостоянии России

27.12 / Названы улицы Москвы, которые перекроют для похорон Волчек

20.12 / Чек лист: какие прививки нужно сделать перед отпуском

07.02 / После хоккея Путин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»

15.01 / В Общественной палате оценили социальный блок послания Путина

07.02 / Экс-замминистра юстиции Украины Бернацкая внесла 7 млн грн залога

17.12 / Захарова в связи со столкновениями у стен Рады указала на лицемерие ЕС

28.01 / Кабмин отменил дублирование э-деклараций в бумажном виде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика