ФСИН сообщила об отсутствии наградного оружия у покончившего с собой экс-начальника ведомства

12.02.2020, 16:12, Новости дня

У покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН Виктора Свиридова не имелось наградного оружия, сообщили в пресс-бюро ведомства.

«Свиридов работал во ФСИН РФ в период с 2012 по 2014 год, занимал гражданские должности, аттестованным сотрудником не являлся. В 2014 году уволился по собственному желанию», – сообщили в ФСИН, передает «Интерфакс».

Там добавили, что Свиридова не награждали именным оружием во время службы в ведомстве.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

В суде объяснили, что в деле Свиридова не было медицинских документов, потому у суда не было препятствий для заключения его под стражу.

Обеспечение безопасности в суде решили проверить Следственный комитет и Мосгорсуд.



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ФСИН сообщила об отсутствии наградного оружия у покончившего с собой экс-начальника ведомства

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