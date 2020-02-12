Мнение: Что делать с судьями?

12.02.2020, 16:09, Разное

Из Крыма пришла хорошая весть. Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, брошенного в полуподвальную камеру симферопольского СИЗО, освободили из-под стражи.

Верховный суд Крыма отменил решение райсуда и назначил Олегу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено покидать свой дом в Ялте с 22:00 до 06:00, общаться с людьми, имеющими отношение к делу, за исключением адвокатов. Бизнесмена также обязали по требованию являться суд.

Справедливость вроде бы восторжествовала. Но судья, отправивший Зубкова в СИЗО, так и работает судьей. Вот я и подумал, а что если судей, которые выносят решения по беспределу, в случае отмены их решений вышестоящим судом или ЕСПЧ, отправлять в тюремные камеры ровно на те сроки, которые они намерили по беспределу? Это будет справедливо? Или не очень?