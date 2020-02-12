За взрывами писем в Нидерландах стоит вымогательство

12.02.2020, 16:06, Новости дня

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Мотивом злоумышленника, который подложил конверты со взрывными устройствами в два почтовых отделения Нидерландов, было вымогательство.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировали в голландской полиции. Сообщается, что в письмах неизвестный требовал перевести ему определенную сумму в биткоинах, грозя терактами.

12 февраля 2020 года в Амстердаме в офисах почтовой компании прогремели два взрыва. При этом никто не пострадал. Еще одну подозрительную посылку обнаружили в почтамте Маастрихта.

Ранее в январе заминированные почтовые посылки, ни одна из которых не сдетонировала, были направлены в адрес ряда нидерландских компаний в городах Амстердам, Роттердам, Утрехт и Маастрихт.

Полиция ведет розыск злоумышленника.



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За взрывами писем в Нидерландах стоит вымогательство

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