Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах – спецпредставитель США

12.02.2020, 16:06, Новости дня

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом. Об этом он сообщил в интервью болгарской службе «Радио Свобода» «Свободна Европа», которое было обнародовано 11 февраля.

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола и хаоса.

Спецпредставитель отметил, что РФ пытается подорвать Преспанское соглашение между Афинами и Скопье, что, по его мнению, является «очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства».

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года. Ему было поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Подписанное в 2018 году Преспанское соглашение между Грецией и бывшей Македонией положило конец затяжному спору и проложило путь ко вступлению Северной Македонии в НАТО и ЕС.

Спор относительно названия Македонии длился около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое Афины считают греческим этнонимом.

2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет «Северная Македония».

19 октября 2018 года парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, которые необходимы для переименования страны.

11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции с поправками.

25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

6 февраля 2019 года 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Северной Македонии. Протокол на сегодняшний день не ратифицировала только Испания. Когда парламент этой страны одобрит документ, он вступит в силу и Северная Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса.