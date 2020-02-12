Путин и Конте провели телефонные переговоры

12.02.2020, 16:06, Новости дня

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По инициативе итальянской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Ливии. Российский президент особо подчеркнул необходимость согласования с ливийскими сторонами всех вопросов урегулирования, прорабатываемых Советом Безопасности ООН.

Путин и Конте высказали намерение продолжать совместную работу, ориентированную на достижение долгосрочной нормализации в Ливии.

Кроме того, во время переговоров были затронуты вопросы российско-итальянского сотрудничества. Стороны условились продолжить контакты на различных уровнях.



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Путин и Конте провели телефонные переговоры

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