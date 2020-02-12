Украинские легкоателтки завоевали все медали на турнире в Словакии

12.02.2020, 16:06, Новости дня

Легкоатлетки из Украины Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих 11 февраля завоевали все женские медали на турнире Banskobystricka Latka, который прошел в Словакии, сообщает официальный сайт турнира.

Ярослава Магучих прыгнула на высоту 196 сантиметров и завоевала золотую медаль.

Геращенко и Левченко преодолели высоту в 193 сантиметра и заняли второе и третье место соответственно.

Геращенко уже побеждала на турнире Banskobystricka Latka в 2017 году, в том же году Левченко заняла второе место. На турнире 2019 года Магучих заняла третье место.

31 января Магучих установила новый мировой рекорд среди юниоров, прыгнув на высоту 202 сантиметра.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Украинские легкоателтки завоевали все медали на турнире в Словакии

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