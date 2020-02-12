Владелец Gucci закрыл половину магазинов в Китае из-за коронавируса

12.02.2020, 16:06, Новости дня

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Французская холдинговая компания Kering, которой принадлежит бренд Gucci, закрыла половину своих магазинов в Китае и отложила открытие новых магазинов и рекламные кампании в стране из-за вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Глава Kering Франсуа-Анри Пино сообщил о резком падении продаж в материковом Китае и отметил, что часы работы магазинов, которые остаются открытыми, в том числе в Гонконге, были сокращены.

По словам Пино, Kering откладывает реконструкцию существующих и открытие новых магазинов, а также пересматривает запуски новых продуктов в Китае.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае увеличилось до 44,6 тысячи, число погибших достигло 1113.

Вспышка вируса и принимаемые для ее сдерживания меры ударили по ритейлу и туристическому сектору и, как ожидается, замедлят рост экономики в текущем квартале.

Тем не менее люксовый конгломерат, которому также принадлежат бренды Saint Laurent и Balenciaga, сохраняет оптимизм относительно своих долгосрочных перспектив.

Выручка группы в IV квартале выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,36 миллиарда евро, чему способствовал спрос в Китае до вспышки коронавируса. Рост в сопоставимом выражении составил 11,4% вместо ожидавшегося увеличения примерно на 10%.

Продажи Gucci также превысили ожидания в IV квартале. Выручка бренда увеличилась на 10,5% в органическом выражении, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 9,5%.

В целом по итогам 2019 года чистая прибыль Kering упала на 37,4% до 2,31 миллиарда евро.



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Владелец Gucci закрыл половину магазинов в Китае из-за коронавируса

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