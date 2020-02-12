«Самая ужасная ночь в моей жизни»: Порошенко вспомнил переговоры с Путиным

12.02.2020, 16:06, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко поделился воспоминаниями о саммите лидеров "нормандской четверки", который состоялся в феврале 2015 года в Минске. На встрече присутствовали главы России, Франции и Германии. Их принимал белорусский президент Александр Лукашенко.

Порошенко назвал Путина "холодным, жестоким и глубоко враждебным" по отношению к Киеву. Бывший украинский президент отметил, что впоследствии действующий на тот момент французский лидер Франсуа Олланд напишет, что российский глава и его коллега из Украины много раз повышали друг на друга голос. "Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", — сообщил Петр Порошенко в колонке для "Украинской правды".

Экс-президент отметил, что в результате переговоров не были приняты никакие ультиматумы. По мнению Порошенко, благодаря поддержке немецких и французских партнеров удалось добиться решения о прекращении огня. При этом бывший украинский лидер заявил, что Владимир Путин якобы "тянул время для того, чтобы украинские воины были окружены и уничтожены или, в лучшем случае, разоружены и взяты в плен". Порошенко сообщил, что "четверка" работала в четком формате "три и один", в котором российский глава был "слабым звеном".

Пять лет назад, в ночь с 11 на 12 февраля, в Минске состоялась полноформатная встреча "нормандской четверки". Переговоры длились более восемнадцати часов. Лидеры стран обсудили прекращение огня со стороны украинских сил и создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Владимир Путин настаивал на проведении прямых переговоров между главами самопровозглашенных республик и Киевом.