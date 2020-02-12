Оксана Воеводина боится подхватить инфекцию из-за плохого самочувствия

12.02.2020, 16:04, Разное

Оксана Воеводина сообщила, что чувствует себя плохо и переживает, что стала жертвой серьезного вируса. Несколько дней у модели высокая температура, она думает, что подхватить вирус могла в аэропорту.

В своем профиле Instagram Оксана Воеводина рассказала, как ее сын Леон перенес перелет в Сочи, где они отдыхают на горнолыжном курорте. Также модель пожаловалась подписчикам о своем плохом самочувствии. Она волновалась за сына и старалась поить его соком. Также были переживания о новом коронавирусе, ведь ребенок облизывает практически все. Теперь Оксана Воеводина лежит с сильным жаром и уверена, что это вирус из аэропорта, но неясно, какой.

Ранее модель боялась путешествовать с сыном, но он растет активным и любит шалить. На вопросы подписчиков, будет ли она рассказывать о бывшем супруге, модель отвечает утвердительно. Она не станет скрывать от Леона правду об отце и придумывать различные истории.

Напомним, что бывший король Малайзии оставил беременную Оксану Воеводину. Причину расставания модель так и не смогла узнать. Ребенка Мухаммад так и не признал.