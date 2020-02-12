Оксана Воеводина боится подхватить инфекцию из-за плохого самочувствия

12.02.2020, 16:04, Разное

Оксана Воеводина сообщила, что чувствует себя плохо и переживает, что стала жертвой серьезного вируса. Несколько дней у модели высокая температура, она думает, что подхватить вирус могла в аэропорту.
В своем профиле Instagram Оксана Воеводина рассказала, как ее сын Леон перенес перелет в Сочи, где они отдыхают на горнолыжном курорте. Также модель пожаловалась подписчикам о своем плохом самочувствии. Она волновалась за сына и старалась поить его соком. Также были переживания о новом коронавирусе, ведь ребенок облизывает практически все. Теперь Оксана Воеводина лежит с сильным жаром и уверена, что это вирус из аэропорта, но неясно, какой.

Ранее модель боялась путешествовать с сыном, но он растет активным и любит шалить. На вопросы подписчиков, будет ли она рассказывать о бывшем супруге, модель отвечает утвердительно. Она не станет скрывать от Леона правду об отце и придумывать различные истории.

Напомним, что бывший король Малайзии оставил беременную Оксану Воеводину. Причину расставания модель так и не смогла узнать. Ребенка Мухаммад так и не признал.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Оксана Воеводина боится подхватить инфекцию из-за плохого самочувствия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Регина Тодоренко высмеяла в интервью с Собчак Влада Топалова за роман с Лопыревой

28.12 / Британский химик Катрин Харкап рассказала о самых опасных продуктах и украшениях на новогоднем столе

09.01 / Внучку королевы Елизаветы II Зару Филлипс лишили водительских прав

09.02 / Наука: Алкоголь и наркотики на концертах способствуют потере слуха

30.12 / Евгений Плющенко рассказал о серьезной травме на хоккее в эфире «ЯныСупер»

27.12 / Наука: Грецкие орехи снизили аппетит у людей с ожирением

26.12 / Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество

28.12 / Автоконцерн Audi привезет в Россию много новинок в 2020 году

10.12 / Назван способ спасти Россию от позорного допинг-скандала

22.01 / СМИ составили ТОП-10 знаменитостей с самыми красивыми ногами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика