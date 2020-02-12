Oppo Find X2 показали на новых рендерах

12.02.2020, 16:04, Разное

Не так давно опубликовали новые рендерные изображения гаджета Oppo Find X2. Специалисты считают, что в его внешнем виде нет ничего необычного.
Официальный показ Oppo Find X2 назначен на 22 февраля. Из неофициальных источников следует, что гаджет будет управляться однокристальной системой SoC Snapdragon и получит дисплей WHDR+, 120-герцовую развертку, стремительную зарядку мощностью 65 Ватт.

Но большой интерес вызван дизайном смартфона. Ранее в Сети видели изображение, где гаджет представлялся уникальным. Много хороших отзывов было о компоновке основной камеры, где объективы были схожи с движущимися космическими телами. Но на новых рендерах устройство выглядит совсем по-другому.



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Oppo Find X2 показали на новых рендерах

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