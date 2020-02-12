Смартфон Xiaomi Mi 10 получит новую прошивку

12.02.2020, 16:04, Разное

У гаджета Xiaomi Mi 10 появится новая прошивка. Данные доступны на ресурсе международной коммерческой организации Wi-Fi Alliance по сертификации и продвижению стандартов IEEE 802.11.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro станут первыми устройствами, работающими под правлением ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11+. Это первое примечание о варианте такой фирмовой прошивки.

Xiaomi Mi 10 представлен в двух версиях — M2001J1E и M2001J1C, а вот модель Xiaomi Mi 10 Pro выйдет в трех моделях. Публично новинки будут представлены 23 февраля.