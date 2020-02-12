Польский политик — я хотел бы видеть Россию европейской — способной отдать Крым

12.02.2020, 16:04, Новости дня

По мнению главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского, санкции в отношении Москвы нельзя отменять. В Польше хотели бы видеть Россию «европейской» — то есть способной отдать Крым. Пожурил Щерский и западных партнёров — у которых тёплые чувства к россиянам растут вместе с расстоянием до российской границы. Но не учитывать мнение поляков у них больше не получится, заверил он в интервью изданию Gazeta Prawna.



Reuters

Сегодня, когда диалог по вопросам Украины возобновлён, отмена санкций в отношении РФ стала бы ошибкой, заявил в беседе с изданием Gazeta Prawna глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Смена вектора политики имела бы эффект, противоположный ожидаемому, и тем самым закрыла бы все открывающиеся возможности, добавил он.

В интервью он указал, что есть два условия, без которых не может быть и речи о конструктивных отношениях Польши с Россией. Во-первых, признание верховенства международного права. По мнению политика, это заключается в необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности государств или договоров наподобие ДРСМД, положения которого РФ якобы не соблюдала. Во-вторых, Щерский процитировал слова президента Польши Анджея Дуды: «ничего о нас без нас». «Как раз приближается годовщина Ялты, и Польша не даёт своего согласия на то, чтобы её информировали только о результатах переговоров, в которых она не участвует, но которые её касаются», — объяснил польский политик.

На замечание журналистов о том, что сложно себе представить, что РФ вернёт Крым или что ситуация в Донбассе урегулируется в одночасье, Щерский ответил: «То есть вы полагаете, что РФ не может быть нормальной европейской страной. Потому что такая страна бы отдала Крым. Но я хотел бы видеть Россию европейской».

При этом он отметил, что с другой стороной можно разговаривать и в агрессивных условиях, примером чего является минский формат. Он добавил, что переговоры по индивидуальным уступкам — это совсем другое дело, и они отличаются от нормальных отношений с доверенными партнёрами.

Исконная проблема международных отношений заключается в том, что тёплые чувства к РФ растут вместе с удалением от её границ. Адвокатами за дружбу с Россией выступают те, кто находится дальше от неё. Чтобы РФ протянула руку Европе, она должна либо протянуть её над головами своих соседей, либо она должна сначала наладить отношения с ними. «Первый вариант закончился для нас трагически, поэтому мы говорим, что только второй путь подходит для того, чтобы эти отношения были полноценными», — объяснил министр.

На вопрос о праздновании окончания войны в Москве он ответил, что Польша не была приглашена, «поэтому не может быть никаких дискуссий на эту тему». «Кроме того, эта дата вызывает неоднозначные чувства в нашей стране. Празднуя 9 Мая в Москве, мы бы прибегли к фальсификации истории. Восприятие этого дня в большой степени обусловлено семейными воспоминаниями. С одной стороны, победа над Гитлером положила конец ужасным временам концентрационных лагерей, истребления, немецкой оккупации, но с другой стороны, для польских патриотов начался период коммунистических преследований. Более того, поляки, проживавшие в восточных приграничных районах, лишились своих родных мест. Я родом из такой семьи — тогда мои дедушка и бабушка поняли, что они больше никогда не увидят свой дом, и это был самый грустный день в их жизни», — отметил в беседе с изданием Gazeta Prawna глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.