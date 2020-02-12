Эстония заявила о риске превентивного удара со стороны России

12.02.2020, 15:58, Новости дня

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что возможность военного нападения со стороны РФ невелика, однако допускает превентивный удар Москвы по Прибалтике, следует из нового доклада департамента.

«Угроза военного нападения РФ на Эстонию невелика, так как РФ не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния РФ и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. РФ может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии», – передает «Интерфакс».

Отмечается, что такой удар возможен в случае, если РФ не будет опасаться эскалации конфликта в других регионах.

Также авторы доклада считают, что военный баланс сил в балтийском регионе сейчас в пользу России.

Летом 2019 года аналитики НАТО заявили, что РФ способна разрушить архитектуру европейской безопасности, а ареной будущей битвы назвали Прибалтику. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести милитаризация прибалтийских республик со стороны НАТО.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Эстония заявила о риске превентивного удара со стороны России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Автоновости: Hot or Not: 5 доступных альтернатив обновленному Datsun on-DO

02.02 / Киселёв — о лидерах и народном обожании

25.12 / Глава Нацполиции о событиях с представителями «Шарий.net»: Любые проявления агрессии к журналистам – недопустимы

12.01 / Трамп призвал руководство Ирана перестать убивать протестующих

01.02 / «Питтсбург» переиграл «Филадельфию», у Малкина и Кросби 6 очков на двоих

27.12 / Лавров назвал конечные сроки обсуждения договора по СНВ-3

08.12 / Борисов: Эта власть собирала голоса моих коллег, обещая минимум вмешательства государства в бизнес, а первое, что делает, – предъявляет претензии ФЛП

02.01 / Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

10.12 / В ОП открылась конференция по растущему неравенству в мире

07.02 / Следствие запросило арест для замглавы Генштаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика