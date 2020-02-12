Эстония заявила о риске превентивного удара со стороны России

12.02.2020, 15:58, Новости дня

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что возможность военного нападения со стороны РФ невелика, однако допускает превентивный удар Москвы по Прибалтике, следует из нового доклада департамента.

«Угроза военного нападения РФ на Эстонию невелика, так как РФ не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния РФ и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. РФ может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии», – передает «Интерфакс».

Отмечается, что такой удар возможен в случае, если РФ не будет опасаться эскалации конфликта в других регионах.

Также авторы доклада считают, что военный баланс сил в балтийском регионе сейчас в пользу России.

Летом 2019 года аналитики НАТО заявили, что РФ способна разрушить архитектуру европейской безопасности, а ареной будущей битвы назвали Прибалтику. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести милитаризация прибалтийских республик со стороны НАТО.