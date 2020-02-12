Опубликованы фотографии застолья в колонии с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова

12.02.2020, 15:57, Новости дня

В социальной сети «ВКонтакте» обнаружили фотографии застолья в иркутской ИК-3 с участием Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова. На снимки обратило внимание издание Scanner Project.

Фото опубликовал пользователь Ислам Ирон в июле 2018 года. На фотографиях Заур Дадаев и другие осужденные сидят за накрытым столом.

По данным издания, Дадаев также пользуется мобильным телефоном и интернетом в колонии.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Дадаева, признанного непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима.