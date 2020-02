«Это было горько-сладко». Режиссер «Джокера» Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня

12.02.2020, 15:54, Новости дня

Американский режиссер Тодд Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

«Все они были сделаны в последний день съемок. Конечно, это было горько-сладко – все было здорово, мы получили такой интенсивный и уникальный опыт, а потом внезапно это просто заканчивается. Какой путь прошел этот фильм! И все увенчалось тем, что Хоакин поднялся на сцену в эти выходные. Еще раз спасибо всем актерам и съемочной группе. И особенно фанатм за то, что вы разглядели сквозь весь шум», – написал он.

All of these were taken on our last day of shooting. It was bittersweet for sure— while it felt great to be done, we also had such an intense and unique experience— and then suddenly it just ends. What a ride this film has been and it all culminated with watching Joaquin walk up on that stage this weekend. Thanks again to the entire cast and crew. And especially the fans, for seeing through all the noise and showing up. #joker #illtellyouwhatyouget * @nikotavernise

Исполнитель главной роли в картине «Джокер» Хоакин Феникс получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Тодд Филипс был номинирован в категории «Лучший режиссер», а «Джокер» – в категории «Лучший фильм». Награды в этих категориях получил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо и его лента «Паразиты».