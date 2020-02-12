Продажи автомобилей Volvo в РФ выросли в январе на 42 процента

12.02.2020, 15:52, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo в январе увеличил количество продаж своей техники на российском рынке.

Всего с начала 2020 года местные дилеры реализовали свыше 280 автомобилей, что на 42 процентов больше, чем годом ранее. Самым продаваемым на рынке РФ остается кроссовер Volvo ХС60, который в январе приобрели 88 клиентов, что на 7 процентов меньше, чем годом ранее. На второй строчке по популярности остается модель полноразмерного паркетника ХС90, проданного в количестве 81 машины.

На третьем месте остается компактный кроссовер ХС40, который продали в количестве 41 машины с приростом продаж в 2,1 процента по сравнению с прошлым годом. В компании намерены продолжить положительную динамику на протяжении всего 2020 года.