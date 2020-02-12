Внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую спецверсию Sahara Horizon

12.02.2020, 15:52, Новости дня

Японский бренд Toyota объявил о выходе новой спецверсии внедорожника Land Cruiser, который в названии получил приставку Sahara Horizon.

Эксперты констатировали, что предложенные изменения являются самыми дорогими в своем роде. Новая спецверсия внедорожника будет продаваться ограниченным тиражом 400 машин. Ориентировочная стоимость новинки составит порядка 5,5 млн рублей. Отличить новый экземпляр можно по стилю решетки радиатора, а также улучшенной оптике и модернизированному салону.

Здесь появилась дополнительная строчка на сиденьях, а также улучшенный руль с подогревом. Также новый внедорожник получил 18-дюймовые колесные диски и продвинутый мультимедийный комплекс. Под капотом установлен 4,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 272 л.с. мощности.



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Внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую спецверсию Sahara Horizon

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