Порошенко назвал переговоры в Минске в 2015 году «самой ужасной ночью» в жизни

12.02.2020, 15:44, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» в феврале 2015 года в Минске были «самой ужасной ночью» в его жизни.

Он заявил, что на саммите в Минске он прошел через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» обсуждения соглашений с президентом РФ Владимиром Путиным. Российского лидера он назвал «холодным и жестоким» переговорщиком, передает РИА «Новости».

«Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как «много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга». Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», – признался Порошенко.

Он выразил мнение, что Минские соглашения дали Украине «драгоценное время», необходимое для развития собственной армии и преодоления «социального кризиса».

Также Порошенко заявил, что не идеализирует соглашение, но считает, что альтернативы этим договоренностям не существует. Он считает, что Минск-2 позволил «спасти Украину».

Отметим, что Петр Порошенко неоднократно впоследствии пытался изменить условия Минских соглашений – в особенности в части вопроса о контроле над границей с Россией. Он требовал передачи контроля над границей Украине до выборов, хотя в соглашениях, под которыми стоит его подпись, говорится, что это возможно только после выборов в Донбассе.

На Украине Порошенко неоднократно критиковали за подписание Минских соглашений в таком виде, а в декабре сообщалось, что из-за этого на него заведено уголовное дело.



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Порошенко назвал переговоры в Минске в 2015 году «самой ужасной ночью» в жизни

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