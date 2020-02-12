Крым не может быть объектом разменов – Песков о поставках воды на полуостров после деоккупации Донбасса

12.02.2020, 15:42, Новости дня

12 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков высказался против поставок воды в оккупированный Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

«Что касается Крыма. Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены. …Что касается Донбасса – это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что полуостров не может быть объектом «каких-либо разменов».

«Тему контроля за границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух «самопровозглашенных республик». Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов», – считает Песков.

11 февраля председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Эту идею раскритиковали представители крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.