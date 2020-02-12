В суде объяснили приговор больному раком экс-начальнику УФСИН

12.02.2020, 15:37, Новости дня

В деле бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова не было медицинских документов, в связи с этим у суда не было препятствий заключать его под стражу, сообщила пресс-служба Чертановского суда.

«Чертановский суд не имел препятствий брать под стражу экс-сотрудника ФСИН Свиридова, так как в деле не было меддокументов», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

Обеспечение безопасности в суде решили проверить Следственный комитет и Мосгорсуд.



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В суде объяснили приговор больному раком экс-начальнику УФСИН

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