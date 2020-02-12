Армию Хафтара обвинили в запрете на полеты самолетов ООН

12.02.2020, 15:37, Новости дня

Миссия ООН в Ливии столкнулась с тем, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не дает разрешения на посадку самолетам международной организации на территории страны в последние недели.

Речь идет о регулярных рейсах, которые совершала ООН для перевозки своего персонала в Ливию и из нее. В последние несколько недель ЛНА запрещала посадку самолетам ООН, сообщается на сайте миссии международной организации в Ливии.

ООН выразила обеспокоенность в связи с тем, что из-за этого будут затруднены усилия по оказанию гуманитарной помощи «наиболее уязвимым гражданским лицам, затронутым конфликтом».

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта достиг прогресса в переговорах в Женеве.



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Армию Хафтара обвинили в запрете на полеты самолетов ООН

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