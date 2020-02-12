Мнение: ТОП-10 минусов жизни в США, которые дико бесят. Мнение русского

12.02.2020, 15:33, Разное

Алекс Простой прожил в США почти два года. За это время он выделил основные минусы жизни в Америке.

Двуличие

Минусы, которые мне бросились со временем, не сразу же, это американский менталитет. То есть их двуличие. Они тебе улыбаются в лицо, и вот я замечаю такой момент: люди улыбаются, идя тебе навстречу, и из зоны зрительного контроля они не вышли, я вижу улыбку свою бросают и идут дальше. И такое я стал замечать часто. Кассиры, обслуживающий персонал — они все улыбаются тебе искусственно.

Они двуликие, они нечестные, у них нет духовного какого-то воспитания, оно просто отсутствует напрочь. У них нет понятия какого-то братства.

Тебя американец к себе не подпускает, он всю жизнь держит тебя на вытянутой руке. Когда жена американца болеет, он скажет ей: «Да, дорогая, лечись». И уйдет. А к вечеру он приходит домой, приходит письмо на почту, жена проверяет, а там уведомление о разводе. Американцы и так делают. Эти моменты меня стали добивать.

Стукачи

Они стучат друг на друга, они стукачи. У нас там сосед завел, где мы жили, куриц. Курицы, цыплята бегали. И одной соседке больше всех надо было, и она прямо звонила в службы, чтобы его как-то наказали. За нестриженный газон тоже будут звонить. Мы развели, помню, костер, в специальном месте – fireplace, там обложено камнями, то есть все по ГОСТу, скажем так. По американскому ГОСТу. И просто собирали листья, поджигали их. И они вызвали на нас пожарную инспекцию. Чуть не выписали штраф. Хотя листьев, поверь, 95% листьев мы собирали специально в мешки, а остальное, ну просто они настолько были мелкие и неудобные, просто скидывали туда. То есть мы не доставляли такого реального, знаешь, дымогана, как в России принято, разводят, а так, немножко, лайтово. Вот это тоже раздражает.

Ты приди, нормально попроси, так и так, ваш дым беспокоит. Нет, она сразу звонит в инспекцию, пускай приедут, оштрафуют. Не по-русски.

Законы

Закон начинает давить. Ты не можешь, например, перейти на соседский газон, наступить. По закону он имеет право тебя на нем даже пристрелить. Ну в каком-то штате, например, Техасе… По идее он может тебя на нем пристрелить. Не просто так, конечно, если полиция приедет, а ты просто так пристрелил, то скорее всего тебя в тюрьму посадят. А если ты действительно докажешь, что он тебе угрожал, нападал на тебя, оказался на территории этого газона… То есть закон тоже имеет разные стороны. Я не силен в законах, просто знаю что на чужой газон наступать просто так нельзя. Он может вызывать на меня копов, полицейских.

Законы начинают давить, слишком много законов. И в разных штатах они разные. Есть какие-то глупые действительно законы.

Америка — это страна контрастов. Очень большой контраст в стране, и вы всегда можете это увидеть. На одной улице вы видите элитные дома, шикарные, проходите два квартала, и там будет просто черное гетто, где бегают, стреляют. Страна контрастов. И, говорят, вот это все начинает порождать такие жесткие законы. Начинаешь себя чувствовать зажатым, лишний раз боишься что-то кому-то сказать, на кого-то агрессировать — а вдруг он вызовет полицию. Именно еще из минусов, связанных с законами, это знакомство с женщинами, меня он не коснулся, потому что я женатый человек. Но ребята, которые были холостые, мне рассказывали, что могут засудить на ровном месте. Ты просто в баре подходишь, смотришь на девушку, и хочешь с ней познакомиться… Но еще бар это ладно, допустимое место для знакомства, но если это на улице, она может засудить тебя за сексуальные домогательства. Ты, например, поможешь ей дверь открыть, а она какая-нибудь феминистка, мужиков ненавидит, и подаст на тебя в суд, потому что ты ее права ущемил — женщина может сама о себе позаботиться. Или, допустим, помочь ей сумки донести.. Вот такой момент есть. Это напрягает и бесит.

И это одна из причин, которая превращает американских мужчин в заднеприводных. Там очень много заднеприводных. Если бы они так сильно не выпячивали себя наружу, не показывали бы себя, не делали эти гей-парады, я бы мог на это закрыть глаза, но постоянно, везде и всюду это есть — фильмы, кино, шутки, когда доходит до детей, до моего ребенка, когда ко мне пристают! Ну, не пристают, знакомятся. Знакомятся лесбиянки, к моей жене подходят. Меня это начинает напрягать. Я ровно к ним отношусь, меня это не трогает, но мне не нравится эта культура, что ее несут в массы, открыто. Нет какого-то культурного воспитания этого движения.

Психбольные и ненормальные

Я не сторонник этого. Все-таки нужно как-то воспитывать людей, что есть женщины и мужчины, они должны друг друга любить, а это все просто какое-то проявление психологического расстройства. И вот эти психологические расстройства, они сказываются на мужчинах и женщинах, там много становится психбольных и ненормальных.

Они не могут нормально подраться на улице, опять же, это все идет от закона. По закону нельзя выйти и подраться. На работе у меня была стычка с одним черным американцем, я хотел с ним реально подраться, а нельзя. Там везде камеры, оба вылетите сразу с работы. Мы, зная это, как-то стиснув зубы, потерпели и ушли. Мы накопили в себе негативную энергию. Вот так вот американцы живут с этой негативной энергией, и у них просто съезжает крыша, они идут к психиатру, получают всякие медикаменты, сидят на этих успокоительных наркотиках, и рано или поздно им все равно срывает крышу, это как бомба замедленного действия.

Свободное ношение оружия

Это тоже минус. Он и плюс — то, что ты можешь себя защитить, но и минус — любой может выстрелить и убить тебя. Лучше быть без оружия огнестрельного, но иметь газовый баллончик при себе, шокер, дубинку. Когда ты можешь защитить себя в принципе. Даже газовым баллончиком ты можешь.

Там у каждого есть ствол и ты не знаешь, что у этого человека на уме, когда он сойдет с ума, а он сидит на антидепрессантах. Он поругался, подрался, не может выпустить свой негатив на кого-то, а его нужно выплескивать — человек не робот. А они там как роботы. И поэтому появляется много таких вот… Душевнобольных людей.

Отношение к детям

Еще такой момент, что в Америке мне не понравилось отношение к детям. То есть вроде бы их охраняют, берегут, но заботы нет. В садике дети маленькие ползают по полу, где работает кондиционер +16 градусов, холодный пол. Ребенок ползает, все себе застужает. На обед он пьет кока-колу и закусывает пиццей. Или пиццу запивает кока-колой. Это же нездоровая пища, поэтому у них проблемы с ожирением — все толстые. Особенно женщины. Безобразные, страшные, за собой не следят. Ты можешь быть толстым, иметь излишний вес, но ты можешь за собой следить. Это два разных момента. Дело в том, что женщины там за собой вообще не следят. Это тоже наверняка один из факторов, почему мужчины, возможно, сходят с ума и становятся заднеприводными. Они в этом не виноваты, возможно общество побуждает это делать, психология. Это все идет от большого, с головы. У меня такое подозрение. Женщины наши намного приятней, люди приятней, одеваются лучше, приятней одеваются. Там люди одеваются просто абы во что. В грязном, воняют ходят. Порой бывает подъезжает тачка каддилак, какой-нибудь новый, который стоит баснословных денег, и из него выходит очень огромный мужик, полный, футболка вся грязная, как-будто он ей вытирает все, и идет в магазин, и от него реально пахнет неприятно. Таких очень много. Это минус к внешнему виду людей.

Но вернемся к детям. Нет такой заботы, как у нас. То есть дети спят на полу, то есть у них маленький коврик, то есть ребенок пришел в ботинках, в одежде, он весь день проводит в этой одежде. Он же в ней и ложится спать, на пол, в той же комнате он расстилает свой коврик и на нем спит. Я сам лично своими глазами это видел. Приезжал в садик, там можно посмотреть в окошко… Я очень удивился. Реально плитка, обычная плитка на полу, там очень холодно, кондиционер работает, потому что Флорида — они врубают кондиционеры зачем-то на самый минимум.

И еда — бургеры, пицца, кола. Дети пьют эту колу в больших количествах и толстеют. Нарушается обмен веществ. Сидят на полу, себе там все застужают, неизвестно, что с их организмом становится — бесплодие, проблемы и так далее.

RuOpen: в частных детских садах наверное получше?

Алекс Простой: В Америке нет государственных детских садов как таковых. Все сады частные. А если государственный садик, то как правило там скорее всего дети — уайт треш. Это социальные садики, то есть там как правило работники ну может быть бывшие наркоманы, возможно… Ну такие… Мы с женой изучали, что это такое, и мне даже американцы говорили — не надо. Там люди, которые малоимущие, а малоимущие они такие, не очень приятные. Там и воспитателя никакого нету, отсюда все последствия. Поэтому мало кто захочет из нормальных родителей своего ребенка отдать в такой сад. То есть нет вообще как такового государственного садика, как в России, и это дорого еще. Садик 1000 баксов стоит во Флориде.

Медицинское обслуживание

Перейдем к такому моменту, что медицина в Америке дорогая. То есть садиков частных нету и государственной медицины тоже нету. Она вся построена на частном сообществе, то есть коммерческая медицина. Отсюда идет целый бизнес, из медицины делают бизнес, поэтому медицинские работники в Америке самые высокооплачиваемые. Там страховка дорогая, в США.

Когда ты обращаешься в больницу, например, скорая помощь, она платная. То есть тебе плохо, ты вызываешь скорую помощь на дом, тебе приедет на дом врач, это платно. Но вообще на дом врач не поедет, в таких случаях всегда сажают в машину и везут в больницу, экономят. Пример — знакомый американец, мы с ним давно переписываемся, у него проблемы там с суставами, они болят. Говорю — езжай в больницу, он — не, дорого. Но может там совсем все плохо? Не, потерплю, аспиринчик попью. Вот он до сих пор терпит. Может быть, у него скоро суставы буду настолько изношены, что потом поможет только дорогостоящая операция, а может сейчас еще можно медикаментозно поправить. И многие американцы так. Зубы — золотые просто. Знакомый мой, босс, который дал мне работу, рассказывал, что заплатил в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, 3,5 тысячи долларов, чтобы поставить пломбу. Три с половиной тысячи баксов!

За эти деньги можно в Москву прилететь, поставить зубы и улететь. А если нужно 3 зуба пломбы поставить? Поэтому там медицина золотая. Мы ходили к врачам, мне надо было наблюдать ребенка, у него проблема была с почкой. Нужно было просто УЗИ сделать. Нас без консультации врача не пускали, а это еще 200 баксов. Я говорю — нам не нужен врач, нам просто сделать УЗИ. Нет, нельзя, ни в какую. Мы пришли к врачу, врач зашел, померил ребенка, там рост, вес, горло осмотрел, все! За это 250 баксов. И только после можно было пойти на УЗИ.

Суды

Кстати, еще такой минус, американцы помешаны на судах, они судятся по любой мелочи. И там был случай, это реальная история, два американца, сосед дал другому соседу 100 долларов взаймы, тот ему не отдал. Он пошел, подал на него в суд, он выиграл суд, но ему судебное дело вышло в 2,5 тысячи долларов. Да, он получил свои 100 долларов обратно, но это надо быть ненормальным, чтобы судиться. И они по любому поводу судятся. Это правда. Все знают, в интернете об этом очень много информации и все смеются над ними. Ну видимо у них такой образ жизни, что им становится скучно, и они доходят до такой вот фигни.

Обучение

Еще один из минусов в Штатах, то, что золотое, дорогое обучение, высшее образование. Например, вот я американец. У меня ребенок здесь родился. Я с его рождения начинаю копить, откладывать деньги на его обучение. Посто обучение дорогое там. 25 тысяч долларов в год, 50 тысяч есть, то есть понимаешь, сколько будет стоить обучение в течение 5 лет.

Школьное образование

Поговорим про школы тоже. Очень проблематично, что школы, хорошие или плохие, зависят от района. Допустим, я обычный американец, но хочу отдать своего ребенка в хорошую школу. Я должен переехать в хороший район, чтобы отдать ребенка в хорошую школу.

RuOpen: А возить ты его не можешь?

Алекс Простой: Нет, я должен буду водить его в ту школу, которая ближе ко мне. Меня не примут в эту школу. Покупайте дом в нашем районе, у нас здесь все налоги, вы платите больше бабла, получаете лучше школу. Нет денег, живите в гетто.

И школы там бесплатные. Но они заведомо не совсем бесплатные. Ты же живешь в определенном районе, и платишь налоги. Дом, недвижимость. Если твой дом стоит 150 тыс. долларов, во Флориде ты за этот дом можешь платить около 5 тыс. долларов в год. Ну 3 тыс долларов в год, 2 тысячи в год. Все зависит от района. И вот эти налоги идут как раз на содержание школ, на содержание дорог и так далее. Чем дороже район, чем дороже дом, тем соответственно лучше дороги, лучше школы, и лучше район. Вот отсюда все идет. Поэтому формально ты платишь за эту школу налогами. А так она ну вроде как бесплатная. И про высшее образование! Чтобы получить высшее образование, ты должен копить кучу денег, или порой я знаю людей, которые получают высшее образование, и потом несколько лет, порой 10 лет выплачивают кредит за это образование.

И не факт, что он, этот самый человек, найдет еще себе хорошую работу. Есть 2 человека, которых я лично знаю, американца, имеют высшее образование, а работают вообще не по профессии. И сидят, имеют долг по этому образованию.

Такие вот дела…