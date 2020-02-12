Семилетний мальчик едва не лишился глаза из-за больного зуба

12.02.2020, 15:31, Новости дня

Врачи Кемеровской области спасли зрение ребенка, который едва не лишился глаза. Сначала у мальчика заболел зуб: у него раздулась щека и начался флюс. Затем в течение трех часов у ребенка раздулся глаз – внутренний отек тканей просто выдавил глазное яблоко из орбиты.

Заведующая детским хирургическим отделением областной клинической больницы Татьяна Янченко рассказала, что подобные случаи могут иметь плачевные последствия для здоровья и жизни пациента. Ребенку угрожала слепота или даже полная потеря глаза, отметила она.

"Детские реаниматологи, врачи-отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, клинические фармакологи – очень большое количество специалистов было задействовано для того, чтобы выходить этого ребенка", – сказала врач журналисту "Вести. Кузбасс".

Ребенок провел в больнице полтора месяца. Большую часть времени он находился в реанимации. Но сейчас, по словам мальчика, он чувствует себя хорошо, у него ничего не болит. Пока что он находится на домашнем лечении под контролем специалистов. Ему предстоит долгая реабилитация.